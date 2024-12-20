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ثقافة وفنون

حكيم يتألق في تقديم أغنية حلاوة روح خلال حفل مدينتي (فيديو)

حكيم، فيتو
حكيم، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل المطرب حكيم في مدينتي، وسط حضور جماهير كبير، وذلك بعد انتهاء فقرة روبي منذ قليل.

 

حفل حكيم في مدينتي

وتألق حكيم خلال حفله بمدينتي في أغنية حلاوة روح وسط تفاعل كبير من الجمهور، خاصة أنها تُعد من أبرز أعماله. 

كما قدم حكيم خلال الحفل أيضًا عدد من أغانيه الكلاسيكية، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير في حفلاته. 

تمرين عمر حكيم

ومن ناحية أخرى، قال المطرب الشعبي حكيم: "نفسي عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدنس الإسباني، يصل إلى ربع ما وصل إليه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق"، ليرد العميد: "إن شاء الله يوصل ويبقى أحسن مني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن بقناة "دي إم سي": "عمر حكيم مجتهد وبيشتغل على نفسه وبيتمرن لوحده إلى جانب تمرين النادي".

 

موهبة عمر حكيم

وتابع: "ابني مطلعش مطرب علشان العمدة قفل المصنع بعدي وهنطلع لاعب كرة بعد كده، والغناء زي الكرة لو الموهبة مش متوفرة يبقى مينفعش حد يخوض الطريق".

 

أغنية حكيم لابنه عمر

وأكمل الفنان حكيم: "لو أهدي أغنية لابني عمر، هاغني له أغنية الواد ده حلو سابق سنة".

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