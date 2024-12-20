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وفاة عامل ديلفري أثناء عبور مزلقان القطار بدراجته النارية في الشرقية

حوادث القطارات،فيتو
حوادث القطارات،فيتو

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى أبوحماد المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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كان مرفق إسعاف الشرقية تلقى إخطارًا بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أمام مزلقان مركز أبو حماد.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين دهس قطار لشخص، وأن الجثة لشخص يدعى «محمد..ا» 17 سنة، (عامل ديلفري) مقيم بنطاق مركز أبو حماد بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد مستقلا دراجة نارية. 

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى أبو حماد المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويُعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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