33 مصابا وتحطم 7 سيارات بالإسكندرية، خسائر حوادث نوة الفيضة الصغرى خلال 24 ساعة

تسببت نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية، منذ مساء أمس، وصاحبها أمطار غزيرة حتى صباح اليوم، في 3 حوادث تصادم لسيارات، وانهيار أجزاء من 3 عقارات، خلفت 33 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى تحطم 5 سيارات نقل ثقيل “تريلا”، وأتوبيس وتوك توك وسيارة خاصة.

حادث تصادم ومصابين بالكيلو ٢٨

تصادم أتوبيس وسيارتين نقل ثقيل وتوكتوك بالكيلو ٢٨ بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية.

وجاء الحادث الثاني، بعد الحادث الأول بـ ٢ كيلو تقريبًا، حيث تصادم شاحنتين تريلا، وتسبب ذلك في إصابة ٤ آخرين، مما أدى لتعطل الحركة المرورية قبل العمل على تسييرها.

وجاء الحادث الثالث بطريق محور التعمير بانقلاب شاحنة تريلا، واصطدم بها سيارة ميكروباص وربع نقل، مما أدى إلى تعطل الطريق حتى صباح اليوم وجرى تسييره.

وأصيب 7 مواطنين بينهم ٣ أطفال في الحادث الرابع بسبب سقوط شرفة عقار مأهول بالسكان بمنطقة أبو خروف بحي المنتزة ثانٍ، حيث تصادف مرورهم أسفل العقار.

بينما انهارت أجزاء من عقارين بمنطقة كليوباترا على طريق الكورنيش، وتسببا في تحطم سيارة متوقفة بالطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.