الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

33 مصابا وتحطم 7 سيارات بالإسكندرية، خسائر حوادث نوة الفيضة الصغرى خلال 24 ساعة

خسائر نوة الفيضة
خسائر نوة الفيضة الصغرى، فيتو

تسببت نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية، منذ مساء أمس، وصاحبها أمطار غزيرة حتى صباح اليوم، في 3 حوادث تصادم لسيارات، وانهيار أجزاء من 3 عقارات، خلفت 33 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى تحطم 5 سيارات نقل ثقيل “تريلا”، وأتوبيس وتوك توك وسيارة خاصة. 

 

حادث تصادم ومصابين بالكيلو ٢٨ 

تصادم أتوبيس وسيارتين نقل ثقيل وتوكتوك بالكيلو ٢٨ بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية.

 وجاء الحادث الثاني، بعد الحادث الأول بـ ٢ كيلو تقريبًا، حيث تصادم شاحنتين تريلا، وتسبب ذلك في إصابة ٤ آخرين، مما أدى لتعطل الحركة المرورية قبل العمل على تسييرها. 

وجاء الحادث الثالث بطريق محور التعمير بانقلاب شاحنة تريلا، واصطدم بها سيارة ميكروباص وربع نقل،  مما أدى إلى تعطل الطريق حتى صباح اليوم وجرى تسييره. 

وأصيب 7 مواطنين بينهم ٣ أطفال في الحادث الرابع بسبب سقوط شرفة عقار مأهول بالسكان بمنطقة أبو خروف بحي المنتزة ثانٍ، حيث تصادف مرورهم أسفل العقار. 

بينما انهارت أجزاء من عقارين بمنطقة كليوباترا على طريق الكورنيش، وتسببا في تحطم سيارة متوقفة بالطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خسائر نوه الفيضة الصغري امطار نوه الفيضة الصغري نوه الفيضة بالإسكندرية اخبار حوادث الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية تصادم عده سيارات بالإسكندرية

مواد متعلقة

انهيار أجزاء من عقار على كورنيش الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيء

نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر (صور)
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية