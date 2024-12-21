وقف صرف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئات في العام الجديد 2025

مع قرب بداية العام الجديد 2025 يزداد البحث من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة حول فئات سيتم وقف صرف معاش تكافل وكرامة لها في العام الجديد 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الفئات التي يتم وقف صرف معاش تكافل وكرامة لها في العام الجديد 2025.

فئات سيتم وقف صرف معاش تكافل وكرامة لها في العام الجديد 2025

فئات سيتم وقف صرف معاش تكافل وكرامة لها في العام الجديد 2025، من الحالات التي تؤدي إلى قطع معاش تكافل وكرامة التالي:

امتلاك أراضٍ زراعية: إذا كان المستفيد يمتلك أراضٍ زراعية، يتم قطع المعاش.

امتلاك استثمارات في مجال العقارات: إذا كان المستفيد يمتلك عقارات استثمارية.

امتلاك سيارات باهظة الثمن: إذا كان المستفيد يملك سيارات فاخرة أو باهظة الثمن.

العمل في القطاع الحكومي: إذا كان المستفيد يعمل في القطاع الحكومي.

العمل في القطاع الخاص: إذا كان المستفيد يعمل في القطاع الخاص.



الابناء الذين يدرسون في مدارس خاصة: إذا كان الأبناء مسجلين في مدارس خاصة.

العمل خارج البلد: إذا كان المستفيد يعمل خارج مصر.

الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

وحول الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025، فإن شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة تضمنت ما يلي:

1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر ).

ـ إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر ).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة ).

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر ).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

الأوراق المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة 2025

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.



صور قسيمة الزواج أو الطلاق.



صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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