الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

من هو أصغر لاعب في خليجي 26؟

عبد السلام مصنوم،فيتو
عبد السلام مصنوم،فيتو

خليجي 26، يترقب عشاق الكرة العربية غدا السبت انطلاق النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

وتستمر البطولة حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ستشهد منافسات قوية بين منتخبات الدول المشاركة.

يشهد هذا العام مشاركة مجموعة من المواهب الشابة، أبرزهم اللاعب اليمني عبدالسلام مصنوم الذي يعتبر أصغر لاعب في البطولة بعمر 17 عامًا. 

كما يشارك اللاعب العراقي آدم طالب كأصغر لاعب ثاني بعمر 18 عامًا. 

آدم طالب،فيتو
آدم طالب،فيتو

وتعد مشاركتهما فرصة رائعة لاكتساب الخبرة والمنافسة مع كبار اللاعبين في المنطقة.

ويقع المنتخب اليمني في مجموعة صعبة تضم منتخبات البحرين والعراق والسعودية. 

ويبدأ المنتخب اليمني مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب العراقي يوم 22 ديسمبر الجاري، وهي مباراة ستكون قوية ومثيرة. وبعدها بثلاثة أيام، سيواجه المنتخب السعودي، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب البحرين.
 

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رفع قيمة الجوائز الفردية في النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي ستقام في الكويت "خليجي 26"، اعتبارا من السبت، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في خليجي 26

قيمة الجوائز الفردية الثلاث، أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة، ستبلغ 100 ألف ريال قطري لكل جائزة.

وحسب اتحاد كأس الخليج العربي، فإن عملية اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس تخضع لعمل تقييمي من قبل لجنة فنية متخصصة وفق معايير محددة، إلى جانب الاستعانة بالأرقام الإحصائية الرسمية الصادرة عن جهة متخصصة أيضًا، ومعتمدة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، فيما ينال جائزة الهداف، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال المنافسات، وفق أسس معينة للمفاضلة بين اللاعبين في حال التساوي بعدد الأهداف المسجلة.

 

ويأتي رفع قيمة الجوائز الفردية، لحث النجوم في المنتخبات الخليجية على تقديم أفضل مستوى ممكن، خلال البطولة التي تعج بالنجوم خصوصا في ظل مشاركة كل المنتخبات بفرقها الأولى، على العكس من سابق النسخات التي كانت تشهد مشاركة بعض المنتخبات بفرق رديفة وفرق من سن دون 23 عامًا.

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