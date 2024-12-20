عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية نادي سموحة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وحضر الجمعية العمومية التي عقدت منذ صباح اليوم الي الساعه السابعه مساء، ٣٩٨٦ عضوا عاملا، ولاكتمال الجمعية يتطلب حضور ١٠ آلاف عضو، وحضرت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة الجمعية العمومية وأعلنت ما توصلت إليه.

وقررت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي، تشميع صناديق الانتخاب وعدم فرز الأصوات، وطبقا للائحة النادى يستكمل مجلس الإدارة باقى مدته بتشكيله الحالى كما تقرر عدم السماح للأعضاء بدخول مقر مناقشة جدول الأعمال، لأنه طبقآ للائحة النادى يتم تفويض مجلس الإدارة فى اختصاصات الجمعية العمومية فيما سبق أن ورد بجدول الأعمال، عدا الميزانية فيتم إرسالها للشباب والرياضة لإرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها.

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