الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

الحالة الصحية لـ عبد الواحد السيد بعد تعرضه لحادث سير

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

كشف مصدر مقرب من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحالة الصحية لـ حارس مرمى الأبيض السابق بعد تعرضه لحادث سير.

وقال المصدر إن عبد الواحد السيد بحالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي إصابات خطيرة، وتعرض لـ بعض الكدمات الخفيفة فقط. 

وأشار المصدر إلى أن الحادث دمر الجزء الأمامي من سيارة عبد الواحد السيد ولكنه خرج بسلامة. 

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تعرض إلى حادث سير.

ونشر عبد الواحد السيد صورة لسيارته المهشمة من الأمام عبر صفحته الرسمية على إنستجرام وعلق: “الحمد لله”.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

جروس: كنت أعلم صعوبة مباراة سيراميكا وجمهور الزمالك عظيم 

فيما قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  إنه كان يعلم أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري أمس ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس: "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

مشاركة ناصر ماهر وإصابته

وفيما يخص مشاركة ناصر ماهر وإصابته قال المدير الفني:" الجهاز الطبي أخطرني بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة بنسبة 100% ولكنه تعرض للإصابة مرة أخرى بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني:" أحب جمهور الزمالك لأنه جمهور عظيم، ونحتاج دائما لتشجيعهم ونعتذر لعم عن عدم تحقيق الفوز في لقاء اليوم".

وواصل جروس: "كنت أتحدث مع اللاعبين في الخط الأمامي للفريق بضرورة التواجد في منطقة الجزاء، والبولندي ميشالاك لاعب أجنبي وأنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة".

واختتم المدير الفني: "خسارة زيزو للقب الأفضل داخل قارة أفريقيا لم يؤثر عليه بالسلب، فهو لاعب محترف جدًا وشخصية رائعة، وكان معي في فترتي الأولى ويقوم بالمطلوب منه وهو لاعب مهم جدًا لي وللفريق".

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