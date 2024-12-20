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رياضة

سيدات الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في الدوري الممتاز

فريق سيدات الزمالك
فريق سيدات الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على الجونة بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والجونة 

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وشيماء علي بواقع "هدفين" لكل منهما، فدوى عصام الدين، وسينثيا أونديكشي أكو بتسجيل "هدف" لكل منهما.

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 6 أهداف، بجانب إهدار عدة فرص محققة على مرمى الجونة كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

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