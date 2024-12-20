تشمل 184 قيادة جديدة، تفاصيل أكبر حركة تغييرات في تاريخ المحليات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن حركة تغييرات غير مسبوقة في المحليات، بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وتم تعيين 9 سكرتير عموم، 13 سكرتير عام مساعد، 59 قيادة جديدة، وتم ترقية 25 قيادة إلى الدرجة العليا الممتازة ونقل وتحريك 55 قيادة محلية بين المحافظات.

وتم إنهاء الخدمة لـ 14 قيادة محلية وإحالة إلى المعاش لـ 6 قيادات وتم ندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.

وتم اختيار قيادات جديدة من الذين تقدموا للإعلان رقم (3) لسنة 2023، الذي شمل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

وأكدت منال عوض أن القيادات الجديدة مطالبة بخدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها.

وتم التأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والتنموية.

ولفتت إلى استمرار المتابعة والتقييم للقيادات المحلية لضمان تقديم أفضل أداء لتحقيق رضا المواطنين.

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