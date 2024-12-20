جيش الاحتلال يطلق النار على سوريين في المنطقة العازلة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار على سوريين في المنطقة العازلة، لأول مرة منذ توغله في الأراضي السورية، بعد زعمه بأن هناك تهديدًا لحياة جنوده.

جيش الاحتلال يطلق النار علي سوريين في المنطقة العازلة

جاء ذلك خلال تظاهر مواطنين سوريين في منطقة اليرموش، ضد وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موقع "سروجيم" الإسرائيلي، إن متظاهرًا سوريًا أصيب بالرصاص في ساقه في قرية معاريا، الواقعة خارج، خلال مظاهرة قام بها السكان المحليون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

مطالبة تركيا لاسرائيل بوقف احتلال سوريا



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب إسرائيل بوقف احتلالها في سوريا، مشددًا من ناحية أخرى أن القدس لنا، ما اعتبرته تل أبيب تهديدًا لها.

وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأن أردوغان يعتزم ترسيخ موقعه في سوريا ومساعدة زعيم المتمردين، أبو محمد الجولاني، في بناء دولة جديدة، لافتًا إلى أن أردوغان سيزور دمشق في الأسبوعين المقبلين.

وقال أردوغان أمام نواب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، في اجتماعهم السابع والعشرين: "علينا أن نقول بصوت عالٍ إن احتلال إسرائيل لسوريا غير مقبول، وسنواصل دفع إسرائيل إلى الزاوية، وإجبارها على التصرف وفقًا للقانون.

وأضاف "القدس مدينتنا، قضية القدس ليست مشكلة جيوسياسية عادية بالنسبة إلينا، لقد أظهر أسلافنا احترامهم لعدة قرون لها، وقدّروا هذه المدينة تقديرًا عاليًا".

وتابع: "القدس مدينتنا، إننا نعتبره شرفًا لبلدنا وثقافتنا أن نعبر في أي منبر عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم الذي عشنا معه منذ مئات السنين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.