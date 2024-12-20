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أخبار مصر

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

 عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات. 

 

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات 

 وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة؛ للنظر فى معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.   

 جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية( دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك (لممارسة نشاط مهنى معين-أو  استكمال دراسة في  جمهورية مصر العربية. 

 

ويمكن زيارة الصفحة الرسمية للنظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما يمكن زيارة الصفحة الرسمية للتحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972 عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات

ويمكن أيضا التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال الرابط التالي 
 

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