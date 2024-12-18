تعليمات هامة من الأعلي للجامعات لـ الكليات بشأن امتحانات الطلاب ذوي الهمم

أرسل المجلس الأعلي للجامعات خطابا إلي الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب ذوي الهمم.

وأوضح المجلس في خطابه: إلحاقًا لكتابنا الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١١ بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٤/٨/٢٤، والمتضمن بألا يكون نظام أسئلة الاختيار من متعدد (البابل شيت في الامتحانات نظام التقييم الوحيد على مستوى المقررات التخصصية بكليات الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتابع: بالإفادة بأنه بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمقيدين بجامعتكم الموقرة باعتبارهم ذوي طبيعة خاصة فيتم إعداد ورقة امتحانية خاصة بهم في المواد النظرية تتضمن أسئلة موضوعية يسهل على الطالب حلها.. حيث ان طبيعة هؤلاء الطلاب الاعتماد على الصورة البصرية أكثر من الحفظ وذلك لضعف المحصول اللغوي لديهم، وتوحيد الورقة الامتحانية الخاصة بهم مع الطلاب العاديين في المواد التطبيقية وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات السابق الصادر بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٣ في هذا الشأن.

وفي سياق آخر ناقش محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ، كما شدّد على ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.

إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب

وذلك مع ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

وأكد على المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS، وضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، ومراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

وناقش تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي، والتأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة، والإعلان عن تعليمات الامتحانات عبر المواقع الرسمية للكليات، جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.

كما تم خلال المجلس مناقشة واعتماد بعض المقترحات المتعلقة بلوائح كليتي الحاسبات والمعلومات والطب، إلى جانب توصيات اللجنة الخاصة بالالتماسات الطلابية.

وأوصى بمراجعة بيانات الخريجين ومسميات المنح لنظام الساعات المعتمدة والنظام الفصلى مراجعة نهائية على منظومة UMS تمهيدًا لتطبيق منظومة الشهادات الثبوتية وقيام إدارات الخريجين بالكليات بطباعة شهادات تقديرات مؤمنة لتوحيد مخرجات الجامعة.

كما تم التأكيد على توحيد تاريخ اعتماد نتائج طلاب الدفعة الواحدة من قبل مجلس الكلية ورئيس الجامعة، دون تمييز بين الطلاب المصريين والوافدين، ووفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المتبعة.

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