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خارج الحدود

مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي بضربة جوية بالسودان

السودان
السودان

 قتل 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، بضربة جوية في السودان، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.

وكتبت الوكالة الأممية في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أن “برنامج الأغذية العالمي فُجع بمقتل 3 من أعضائه بقصف جوّي في السودان يوم الخميس 19 ديسمبر”.

 

وأشارت إلى أن "مكتبًا ميدانيًا تابعًا للبرنامج تضرّر من جراء الهجوم".

 

منذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو- الملقب حميدتي.

 

إقليم دارفور

وتسيطر قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور ومساحات واسعة من منطقة جنوب كردفان ومعظم وسط السودان، بينما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد.

 

وحتى الآن، لم يتمكّن أي من المعسكرين من السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم التي تبعد ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر.

 

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.

 

ويُتّهم الجيش وقوات الدعم السريع باستهداف المدنيين والمرافق الطبية بشكل عشوائي، وبقصف مناطق سكنية عمدًا.

 

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار للسودان الذي قد يشهد أسوأ أزمة غذائية في التاريخ الحديث بحسب الأمم المتحدة.

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إقليم دارفور السودان برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة ضربة جوية
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