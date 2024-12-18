السودان يطالب أوغندا باعتذار رسمي عن التصريحات المسيئة لابن موسفيني

طالب السودان، الحكومة الأوغندية باعتذار رسمي عن التعليقات المسيئة والخطيرة التي نشرها القائد العام لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، ابن الرئيس موسفيني، أمس على منصة إكس، والتي، هدد فيها بالاستيلاء على الخرطوم، فور تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتخب لمنصبه.

السودان يطالب أوغندا باعتذار رسمي عن إهانة ابن موسفيني

كما طالب في بيان للخارجية السودانية اليوم الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إدانة هذه التصريحات، وما تنطوي عليه من تهديد واضح للأمن الإقليمي والدولي وإساءة للأفارقة.

واعتبر البيان هذه التعليقات، طائشة وغير مسؤولة، وتمثل خروجًا كاملًا على قواعد سلوك شاغلي المواقع العليا الرسمية والعسكرية من تعقل وانضباط وانتقاء الألفاظ.

وقال إن هذه التعليقات تجسد سابقة شاذة ودركًا مؤسفًا من الاستخفاف بالقانون الدولي وأعراف التعامل بين الدول ومقتضيات الاحترام المتبادل بين الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأضافت حكومة السودان في بيانها، إن التهديد بالحرب واستباحة سيادة الدول وتحدي ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي أخطر من أن تكون موضوعا للعبث والبحث عن الأضواء والإدهاش.

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