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شاهد ميدان جمال عبد الناصر في سوهاج بعد التطوير والتجميل (صور)

ميدان جمال عبدالناصر
ميدان جمال عبدالناصر بسوهاج

أفتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج ميدان جمال عبد الناصر بمدينة سوهاج بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة المناطق المحيطة به والمحاور المرورية ورافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج.

 ميدان جمال عبد الناصر بسوهاج بعد التطوير والتجميل

 ميدان جمال عبد الناصر١٤٠٠ متر تم رفع كفاءة الحديقة العامة الرئيسية بالميدان

وشملت أعمال تطوير الميدان الذي يقع علي مساحة ١٤٠٠ متر مسطح  تجميل ورفع كفاءة الحديقة العامة الرئيسية بالميدان، ومحيطه بما في ذلك أعمال الدهانات، وتحسين الإنارة، وتركيب البردورات، بالإضافة إلى تطوير جميع المسطحات الخضراء المحيطة بالميدان، وتزويده بمقاعد انتظار للمواطنين، وسور حديدي لحماية الحديقة.

ميدان جمال عبد الناصر بسوهاج يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين

وأوضح على  لطفى رئيس حى شرق سوهاج أن  ميدان جمال عبدالناصر بسوهاج يأتي ضمن خطة المحافظة  لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة، وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، موضحًا أن الميدان الذي يقع بالقرب من مجلس مدينة سوهاج والكورنيش الغربي، يمثل نقطة مركزية تربط عدة محاور فى المحافظة.

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