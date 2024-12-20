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خارج الحدود

مفوضية حقوق الإنسان الأممية: نناشد الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

 قالت مفوضية حقوق الإنسان الأممية، اليوم الجمعة: "نناشد الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر"، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

ويوم الأحد الماضي، حذرت منظمة إغاثية دولية من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

 

السودانيين 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم

 وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن عدد السودانيين الذين أثرت عليهم الحرب يمثلون 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم أجمع.

ولفتت المنظمة إلى أن عدد السودانيين يمثل 1 في المئة من سكان العالم فقط بينما يوجد بالسودان 10 في المئة من إجمالي الأزمات الإنسانية في العالم أجمع، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها السودانيون.

 

305 ملايين شخص يعانون من أزمات إنسانية حول العالم

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات إنسانية حول العالم بـ305 ملايين شخص.
وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليون واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من  أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.

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