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حوادث

الأمن يكثف جهوده لضبط مجهولين طعنوا سائق توك توك في 6 أكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 حاول مجهولون قتل سائق توك توك، اليوم الجمعة، بعدما اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي الأول.

انتقلت على الفور أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة سائق توك توك 22 عاما بجروح متفرقة بالجسم إثر تعرضه لاعتداء من آخرين.

 

تم نقله إلى المستشفى للعلاج ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم أول أكتوبر الحي الاول

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