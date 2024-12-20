الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس ماربورج في رواندا

أعلنت رواندا نهاية تفشي فيروس ماربورج في البلاد بعد شفاء آخر مريض قبل 42 يومًا، حسبما قال وزير الصحة سابين نسانزيمانا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وأكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أولى حالات الإصابة بالمرض، وهو حمى نزفية فيروسية يمكن أن تسبب الوفاة لبعض المرضى، في منتصف سبتمبر.

وأعلنت وزارة الصحة في رواندا اليوم الجمعة عن 66 حالة إصابة مؤكدة و15 حالة وفاة و51 حالة شفاء.

وقال وزير الصحة سابين نسانزيمانا في مؤتمر صحفي: “لقد تم الانتهاء من ماربورج وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.. "لقد كانت رحلة طويلة، ولكننا اليوم نصل إلى نهاية فاشية ماربورج في رواندا.

وأضاف: "لقد مر علينا 42 يومًا منذ أن جاءت نتيجة اختبار آخر مريض سلبية وخرج من المستشفى... الليلة الماضية، في منتصف الليل بالضبط، كانت نهاية اليوم الثاني والأربعين، لذلك نعلن أن ماربورج قد انتهى في رواندا".

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية للحفاظ على التدابير الأساسية لضمان الكشف السريع والاستجابة في حالة عودة ظهور الفيروس أو ظهور حالات جديدة.

وستواصل منظمة الصحة العالمية دعم وزارة الصحة لإنشاء ومواصلة برنامج رعاية شامل للأشخاص الذين تعافوا من مرض فيروس ماربورج، بهدف تمكينهم من التغلب على أي آثار لاحقة محتملة.

وينتمي فيروس ماربورج إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا.. وهو شديد العدوى، ويتراوح معدل الوفيات بين 24% و88%.

خلال هذه الفاشية، كان معدل الوفيات بسبب الحالات منخفضًا نسبيًّا، حيث بلغ حوالي 23% وينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان عن طريق خفافيش الفاكهة، وينتشر داخل الإنسان من خلال الاتصال المباشر مع سوائل الجسم المصابة، وكذلك الأسطح والمواد الملوثة.

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