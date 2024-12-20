الجمعة 20 ديسمبر 2024
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اقتصاد

خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية

أشرف عبد الغني مؤسس
أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

 أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو. 
 

صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي

 وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس. 
أشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 
 

قال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك. 


أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء. 
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية 
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والأغراق في الأسواق العالمية. 
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية. 
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية 
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع. 
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

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