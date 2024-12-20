لقى مسن مصرعه دهسه القطار على شريط السكة الحديد أثناء العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة ولم يستجب لآلة التنبيه ونتج عن ذلك دهسه ونفوق الدابة، وتم نقل الجثمان لمستشفى سوهاج العام .

مصرع مسن دهسه قطار أثناء استقلال دابة فى سوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار أسيوط - سوهاج من محطة الحمادية بمركز سوهاج فوجئ بقيام “حسانين ع ح ع”، 75 عام - يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة ولم يستجب لآلة التنبيه فصار دهسه ووفاته ونفوق الدابة، وتم نقل الجثمان لمستشفي سوهاج العام.



أفاد نجل المتوفى “محمود. ح”،41 عاما - سائق، مقيم بذات الناحية مضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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