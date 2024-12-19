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محافظ المنيا يستقبل وزير الشباب لافتتاح مشروعات رياضية جديدة

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وزير الشباب والرياضة

 استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، وسبل تعزيز الإمكانيات المقدمة للأندية ومراكز الشباب، بما يتيح بيئة رياضية متكاملة تدعم تنمية المواهب وتفعيل دور الشباب في المجتمع.

 

افتتاح مشروعات رياضية جديدة بالمنيا
 

حضر الاستقبال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

رحب محافظ المنيا بزيارة الوزير، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية “بداية” التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.


وزير الشباب والرياضة في المنيا 

 وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين الوزارة ومحافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني، مشيدًا بالمشروعات التنموية التي تساهم في تعزيز مكانة المحافظة كمركز رياضي وثقافي متميز.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات الوزارة بمركز شباب المدينة(أ)، وافتتاح نزل الشباب الدولي، الذي يمثل نموذجًا حديثًا للإقامة الرياضية، إضافة إلى زيارة نادي متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي، في إطار دعم الأنشطة الرياضية والشبابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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