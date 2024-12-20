أزواج وقتلة.. 5 جرائم تهز مصر.. شاب ينهي حياة زوجته صعقا بالكهرباء في البحيرة.. رجل أعمال يتخلص من «أم أولاده» خنقا في التجمع.. وعاطل يحرق «رفيقة دربه» بالقليوبية

ساحات المحاكم ودواوين الأقسام أصبحت تعج بعشرات القضايا يوميا، ما بين خطف وسرقة ومشاجرات واختفاء، والأكثر من ذلك جرائم قتل الزوجات والمشاجرات الأسرية التى أصبحت الأكثر انتشارًا، وعلى مدار الأيام الماضية سجلت أقسام الشرطة قضايا في محافظات عديدة أبرزها الشرقية والمنوفية والغربية.

الشك فى سلوك الزوجة، وخلافات على مصروف المنزل، وطلب الانفصال والطلاق أبرز الأسباب التى انتهت بزوج يقبع خلف القضبان ينتظر حكم القضاء وزوجة ذهبت إلى مثواها الأخير.

عامل يقيّد زوجته بالحبال ويصعقها بالكهرباء حتى الموت في كفر الدوار

البداية من كفر الدوار بالبحيرة، حيث أقدم شاب على صعق زوجته بالكهرباء حتى فارقت الحياة بعد تقييد يديها بالحبال.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول شابة تدعى «أميرة. ف» 18 سنة، مقيمة قرية الحاجر بدائرة مركز كفر الدوار، جثة هامدة نتيجة ادعاء صعق كهربائى.

وتبين من توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة وجود آثار صعق كهرباء باليدين والساعدين ووجود شبهة جنائية.

وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير المباحث، ويضم العميد أحمد سمير، رئيس المباحث الجنائية، ورئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار وضباط مباحث مركز كفر الدوار.

وتوصلت التحريات وأقوال والد المجنى عليها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى «محمد. ص» 27 سنة عامل زراعى، ومقيم قرية الحاجر.

وجرى تقنين الإجراءات وضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بتقييدها بواسطة حبل وإيشارب داخل غرفة نومها وصعقها بواسطة سلك كهرباء قام بتوصيله بـ«فيشة» كهرباء حتى فارقت الحياة.

وعلل سبب الجريمة لقيام الزوجة بسبه هو وأهله، وجرى ضبط أدوات الجريمة بإرشاده وأحيل للنيابة العامة.

مقتل سيدة على يد زوجها في بولاق أبو العلا

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة علي يد زوجها، بعد وصلة من التعذيب، في بولاق أبو العلا، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.

وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في العقد الثالث، مصابة بجروح وكدمات وسحجات، إثر تعرضها للضرب المبرح، مما أدى إلي نزيف تسبب في وفاتها، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله واعترافه بارتكاب الواقعة، بسبب شكه في تصرفاتها عقب خروجه من مصحة لعلاج الإدمان، وبفحصه هاتفها وجد أرقامًا مختلفة تهاتفها فواجهها بها وطعن في شرفها، وانهال عليها بالضرب، وقال إنه كان يضربها فقط ولم يقصد قتلها ولكنها فارقت الحياة بسبب الضرب.

وكان قسم شرطة بولاق تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بالمنطقة، وبالانتقال عُثر على جثة الزوجة، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

رجل أعمال يتخلص من زوجته في التجمع الخامس

في غرفة تحقيق، جلس المتهم «م. س»، رجل الأعمال وصاحب الشركة المعروفة، وهو يروي تفاصيل ليلة أنهت حياة زوجته «مرام. أ»، ذات الـ32 عامًا، قال بصوت منخفض: «أنا شخص عصبي، وزوجتي كانت مثلّي في العصبية، لكن ما كنت أقصد أن أذّيها».

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه لم يكن بينهما مشكلات كبيرة منذ زواجهما قبل عام، حيث كان لكل منهما أبناء من زيجات سابقة، هو لديه ابن وهي لديها ابنتان. ومع ذلك، وقعت مشاجرة بينهما في ذلك اليوم، «ما حسّيتش بنفسي».. كان خلاف زي أي خلاف، لكن الأمور خرجت عن السيطرة.. هكذا برر ما حدث.

تحريات مباحث القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي، كشفت القصة الكاملة وراء هذه الجريمة، تبيّن أن الجريمة وقعت إثر خلاف بين الزوجين، حيث قام المتهم بخنق زوجته، مما تسبب لها في إصابة مميتة بقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة.

الصدمة لم تتوقف هنا، بعد الاعتداء، لم يسع المتهم لنقلها فورًا للمستشفى، وبدلًا من ذلك، تركها في المنزل لمدة 5 أيام، تعاني من إصابتها البالغة، وخلال تلك الفترة، بدأ يبحث عن طبيب عبر مواقع التواصل لعلاجها، وكأنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

عندما قرر أخيرًا نقلها إلى المستشفى، كانت حالتها الصحية قد تدهورت بشدة، وضعت على أجهزة التنفس الصناعي، وخضعت إلى 6 عمليات جراحية لمحاولة إنقاذ حياتها، لكن الإصابات كانت بالغة، التقرير الطبي أوضح وجود قطع في البلعوم بطول 8 سم، تسبب في صديد ونزيف، ما أدى إلى تعفن القصبة الهوائية والبلعوم.

في المستشفى، لم تستطع «مرام» الصمود، ولفظت أنفاسها الأخيرة، تاركة وراءها ابنتين صغيرتين يتيمتين، ومأساة طالت الجميع.

عائلة «مرام» لم تستوعب الخبر، تحدثوا عنها كأم حنونة وزوجة حاولت احتواء زوجها العصبي «كانت إنسانة طيبة ومسالمة، لكن الظروف كانت أقوى منها». هكذا وصفتها والدتها، وهي تكتم دموعها بصعوبة.

الأسرة كشفت أن العلاقة بين الزوجين لم تكن مثالية، لكنها لم تتوقع أبدًا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. «لو كنا نعرف أنها في خطر، ما كنا نتركها معه».

بناءً على إشارة من المستشفى، تحركت الأجهزة الأمنية في القاهرة الجديدة. عند التحقيق، أقر المتهم بفعلته، مؤكدًا أنها لم تكن مقصودة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيق.

تعذيب وحرق.. زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية في القليوبية

وكشفت تحريات المباحث في واقعة قتل مأساوية بقرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، تفاصيل صادمة عن قتل عاطل زوجته بسبب خلافات بينهما، حيث أظهرت التحريات وجود اشتباه في تسمم الجثة، بالإضافة إلى تعاطي المتهم وزوجته المواد المخدرة بشكل مستمر.

وأكدت التحريات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب قيامها ببيع محتويات الشقة لتغطية نفقات المخدرات، مما أثار غضب الزوج.

ووفقًا للتحقيقات، عذب المتهم زوجته بشكل وحشي، حيث حرقها في أماكن مختلفة من جسدها وارتطم رأسها بالحائط حتى فارقت الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من العقيد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، يفيد بواقعة القتل، وتولى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونوه التحقيقات.

وتم التأكد من أن الزوجين كانا دائمين تعاطي المخدرات وحدثت بينهما مشاجرات دائمة، مما ساهم في وقوع الجريمة.

كما تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وأمر اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد إجراء الصفة التشريحية من قبل الطبيب الشرعي، كما طالبت بسرعة استكمال التحريات لضبط المتهم الهارب.

شيف يستدرج زوجته إلى غرفة النوم وينهى حياتها والابن ينجو بحياته

وشهدت منطقة المنيرة الغربية بالجيزة جريمة قتل لسيدة على يد زوجها "مختار. ر" 50 عامًا والذي يعمل شيف، حيث قرر التخلص منها بعد شكه في سلوكها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 11241 لسنة 2024 جنح المنيرة الغربية، أن المتهم قتل زوجته المجني عليها "سيدة خ" عمدًا مع سبق الإصرار لتوهمه سوء سلوكها فتمكن الشيطان منه وخطط لكيفية قتل زوجته وإنهاء الشكوك التي تحيط بها، فجهز سكينًا وتحين الفرصة المناسبة وهداه شيطانه إلى قتلها داخل غرفة النوم الخاص بهما، وحين دخلت إلى الغرفة استغل توجهها للدولاب فقام بإغلاق الباب من الداخل جيدًا واستل السكين ووجه لها طعنات نافذة، فحاولت الزوجة الإفلات منه ومنعه ولكن قام بتوجيه طعنات قاتلة لها.

وتضمنت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل نجله من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك لمحاولته منعه من قتل أمه فأشهر في وجهه السلاح الأبيض وحاول التعدي عليه قاصدًا قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تجنب المجني عليه لتعديه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقال نجل المتهم والذي يبلغ من العمر 18 سنة، خلال التحقيقات إنه تلاحظ له قبل الواقعة شك والده في سلوك والدته المجني عليها، وإثر ذلك الشك هدد المتهم بقتل المجني عليها مرات عدة والذي قد اعتاد إحراز سكين طوال الوقت.

وأضاف أنه وبتاريخ الواقعة استدرج المتهم المجني عليها بإحدى غرف المسكن أعقبها سماعه لاستغاثتها به فحاول الدخول للغرفة، إلا أنه فوجئ بإحكام المتهم غلقها، فأتلف باب الغرفة وتمكن من الدخول، وشاهد أباه وهو يسدد طعنة بوجهها، فحاول درءه من استكمال اعتدائه، إلا أن المتهم استتبع عدوانه بمحاولة الاعتداء عليه ولكنه لم يتمكن من ذلك ولاذ بالفرار، فاصطحب المجني عليها إلى المشفى لعلاجها، إلا أنها لقيت مصرعها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها أن إصابتها في منطقة البطن كانت إصابة حيوية ناتجة عن طعنة بأداة حادة، يُرجح أن تكون سكينًا، وقد حدثت بطريقة طبيعية تتسق مع ما ورد في مذكرة النيابة العامة من توقيت وظروف الواقعة، كما أكد التقرير أن إصابة الوجه، وهي إصابة قطعية، نجمت عن استخدام أداة حادة مماثلة، وأن سبب الوفاة يعود إلى الطعنة النافذة بالبطن، التي أحدثت تمزقًا وقطوعًا في الأوعية الدموية الرئيسية، ما أدى إلى وفاة المجني عليها.

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