انطلاق القوافل التعليمية بالغربية لخدمة 4380 طالبا بالمدارس

تفقد اليوم الجمعة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية فعاليات انطلاق القوافل التعليمية لـ ٤٣٨٠ طالب وطالبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بعدد ٤ إدارات تعليمية.

تجهيز المقار بالشاشات والصوتيات ووجبات مجانية

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تجهيز المقار بالشاشات والصوتيات ووجبات مجانية لأبنائنا الطلاب وتمت الاستعانة بـ ١٠ خبير تعليمي من مديرية التربية والتعليم للتدريس بهذه القوافل حرصًا من المديرية على مستقبل الطلاب حيث يبدأ العمل بالقوافل التعليمية الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الثانية ظهرًا لمادتي اللغة العربية، والعلوم للصف الثالث الإعدادي.



تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب

ووجه وكيل تعليم الغربية حسن الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك القافلة والتي تسعى في المقام الأول إلى تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب من خلال محاضرات دراسية متنوعة في كافة المواد الدراسية.

رافق وكيل تعليم الغربية خلال الزيارة خالد حمدان وكيل المديرية ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية، ووليد الطنطاوى مدير المكتب الفنى ومنى عطا مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية.

خطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وإشراف الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وتنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب توعية النشء بضرورة مواجهة الإشاعات والتصدي لها.

مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الفعال الذي تقدمه القوافل التعليمية وذلك في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

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