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رياضة

ريال مدريد يستعد لتكريم فينيسيوس الأحد

فينسيوس
فينسيوس

يستعد نادي  ريال مدريد الإسباني، لتنظيم حفل تكريمي لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل اللقاء المنتظر ضد إشبيلية يوم الأحد المقبل، وذلك احتفاءً بإنجازه المميز هذا الموسم بعد فوزه بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم.

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها فينيسيوس، خاصة بعد منافسة شرسة مع أسماء لامعة مثل: جود بيلينجهام، إيرلينج هالاند، ورودري.

ويعد هذا الحفل بمثابة تكريم لجائزة "أفضل لاعب في العالم" التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعب البرازيلي، وذلك بعد موسم مميز توج فيه بهذا اللقب.

ومن المقرر أن يعبّر فينيسيوس عن امتنانه لجماهيره الكبيرة من خلال تقديم الجائزة لهم، خاصة بعد خيبة أمله في عدم التتويج بالكرة الذهبية لعام 2024.

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