أبرز صفقات اللاعبين في 2024.. مبابي يكتب فصلًا جديدًا في ريال مدريد وسواريز يعيد إشعال الدوري الأمريكي

شهد عام 2024 وحتى قبل نهايته بأيام قليلة، إبرام مجموعة من الصفقات المميزة، التي تخص عددا من أهم نجوم الكرة في أوروبا والعالم، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي.

ونجحت أندية كبرى مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وغيرها، في ضم لاعبين بارزين على مدار العام الحالي.

ومع اقتراب عام 2024 من النهاية واقتراب الميركاتو الشتوي في يناير المقبل ببداية العام الجديد 2025، نسلط الضوء على أبرز الصفقات التي تم التعاقد معها في العام الحالي.

أبرز 5 صفقات في 2024

الأوروجواياني لويس سواريز

تعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر مع الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز، بعد نهاية عقد الأخير مع فريق جريميو البرازيلي.

وخاض لويس سواريز حتى الآن 37 مباراة بقميص إنتر ميامي، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 12، وأشهرت ضده 9 بطاقات صفراء.

وتوج لويس سواريز في موسمه الأول مع إنتر ميامي بلقب درع المشجعين، وهو مرحلة جمع النقاط في الدوري الأمريكي برقم قياسي (74 نقطة).

لويس سواريز، فيتو

الفرنسي كيليان مبابي

يبقى انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، هو الأبرز والأهم في ميركاتو عام 2024.

وبقي كيليان مبابي هدفًا لفريق ريال مدريد وجماهيره على مدار سنوات، خاصة في صيف 2022 مع نهاية عقده السابق مع باريس سان جيرمان الذي نجح في إقناع هداف منتخب فرنسا بالتجديد آنذاك لمدة عامين.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد، نجح مبابي في التتويج بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية 2024، حيث شارك في 23 مباراة بكافة البطولات سجل 13 هدفا وصنع 3.

مبابي، فيتو

الإسباني داني أولمو

من جانبه نجح برشلونة الغريم الأزلي للريال في التعاقد مع داني أولمو المتوج في صيف 2024 بكأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا.

وانتقل داني أولمو من ريد بول لايبزيغ الألماني إلى برشلونة نظير 55 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2030.

وسجل داني أولمو 6 أهداف وصنع هدفًا في 14 مباراة بكافة البطولات مع العملاق الكتالوني.

داني أولمو، فيتو

الأرجنتيني جوليان ألفاريز

أحد أهم صفقات 2024 والأغلى كان بطلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي رحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي صوب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يقوده مواطن أرجنتيني هو دييجو سيميوني.

وفي صفقة قيمتها 75 مليون يورو وعقد يمتد إلى 2030 قرر ألفاريز الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد بحثًا عن فرصة للمشاركة الأساسية.

ونجح ألفاريز على مدار 25 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد هذا الموسم في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 2 آخرين.

جوليان ألفاريز، فيتو

الهولندي ماتياس دي ليخت

ضمن الصفقات المهمة في 2024، الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل ماتياس دي ليخت هدفًا في 22 مباراة في ملعب أولد ترافورد، الذي منحه فرصة اللعب الأساسي التي لم يحظى بها في أليانز أرينا.

وبلغت قيمة انتقال ماتياس دي ليخت إلى مانشستر يونايتد 45 مليون يورو بعقد حتى 2029.

دي ليخت، فيتو

أغلي 10 صفقات في 2024

الأرجنتيني جوليان ألفاريز ـ انتقل من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد - مقابل 75 مليون يورو.

الإنجليزي دومينيك سولانكي ـ انتقل من بورنموث إلى توتنهام هوتسبير - مقابل 64.30 مليون يورو.

الفرنسي ليني يورو ـ انتقل من ليل الفرنسي إلى مانشستر يونايتد - مقابل 62 مليون يورو.

البرتغالي بيدرو نيتو ـ انتقل من وولفرهامبتون إلى تشيلسي - مقابل 60 مليون يورو.

الفرنسي موسى ديابى – انتقل من أستون فيلا إلى اتحاد جدة – مقابل 60 مليون يورو.

البرتغالي جواو نيفيز ـ انتقل من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان - مقابل 59.92 مليون يورو.

البلجيكي أمادو أونانا - انتقل من إيفرتون إلى أستون فيلا - مقابل 59.35 مليون يورو.

الإسباني داني أولمو ـ انتقل من لايبزيج إلى برشلونة - مقابل 55 مليون يورو.

الفرنسي مايكل أوليز ـ انتقل من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ - مقابل 53 مليون يورو.

البرازيلي دوجلاس لويز ـ انتقل من أستون فيلا إلى يوفنتوس - مقابل 51.50 مليون يورو.

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