الجمعة 20 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

وقائع فشنك استفزت مشاعر المصريين ونفتها الأجهزة الأمنية.. أبرزها سائق مطروح صاحب واقعة العثور على 8 ملايين جنيه.. وسيدة تحقن الفتيات بإبر مخدرة في المقطم

شعار وزارة الداخلية،
شعار وزارة الداخلية، فيتو

 في الآونة الأخيرة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لانتشار الشائعات والأخبار المزيفة التي تثير البلبلة وتزعزع الأمن الاجتماعي، فقد ظهرت العديد من الحوادث والأحداث المفبركة التي سعت لتضليل الرأي العام، ومنها الحادث الذي أصبح حديث الساعة حول سائق مطروح، سامح رجب، الذي ادعى عثوره على 8 ملايين جنيه داخل جوال على الطريق الساحلي.

القصة بدأت عندما انتشرت صور وفيديوهات لـ سائق مطروح الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى بطل وطني، حيث تم تصويره في لقاءات صحفية وقنوات فضائية وهو يعرض تفاصيل اكتشافه للمبلغ الكبير من المال، وهو ما جعل العديد من المواطنين يتفاعلون مع القصة بشكل كبير، بل وشجعهم ذلك على التبرع له اعترافًا بأمانته، ومع الوقت، بدأت هذه القصة تأخذ منحى أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح رجب نموذجًا للأمانة والنزاهة.

 

الأجهزة الأمنية تنفي واقعة سائق مطروح 

 لكن بعد عدة أيام، جاءت الصدمة الكبرى عندما كشفت أجهزة الأمن في محافظة مطروح عن حقيقة الواقعة. تبين أن سائق مطروح قد اختلق القصة بالكامل من أجل جمع التبرعات والحصول على الشهرة والأموال. ووفقًا للتحقيقات، لم يتم تحرير أي محضر بواقعة فقد الأموال، كما أن السائق أقر أثناء استجوابه أنه اتفق مع أحد الأشخاص على اختلاق الواقعة لتحقيق أغراضه الشخصية، وبناء على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية تنفي واقعة السيدة التي تحقن الفتيات بإبر مخدرة 

 لكن حادث سائق مطروح ليس الحالة الوحيد التي استهدفت الرأي العام، بل هناك العديد من الشائعات الأخرى التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. واحدة من أبرز هذه الحوادث كانت الشائعة المتعلقة بسيدة تُدعى بأنها تحقن الفتيات بإبر مخدرة في منطقة  المقطم بالقاهرة.

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص يزعمون أنهم أمسكوا بتلك السيدة التي كانت تستخدم "حقنًا مخدرة" للإيقاع بالفتيات، بينما كانت مركبة "توك توك" في انتظارها للفرار.

إلا أن التحقيقات الأمنية أكدت أن تلك الشائعة لم تكن صحيحة، بل تم اكتشاف أن السيدة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكان الاعتقاد بأنها كانت تستخدم إبرًا مخدرة غير دقيق، وقد أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيلها بعد أن تم التحقق من الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

 

الأجهزة الأمنية تنفي واقعة قيام شخص بخطف الأطفال 

 من جانب آخر، هناك شائعة أخرى تتعلق بخطف الأطفال، حيث تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل يظهر شخصًا يزعم أنه يقوم بخطف الأطفال للاتجار في أعضائهم. لكن الأجهزة الأمنية نفت صحة هذه الشائعة، وأوضحت أن الفيديو الذي تم تداوله قديم وكان قد تم التعامل معه في عام 2021.

 وكانت تلك الحملة تهدف إلى إثارة الذعر والبلبلة من خلال نشر الأكاذيب، وخصوصًا أن الفيديو كان قد جرى التحقيق فيه في وقت سابق.

ولا تقتصر الشائعات على هذه الحوادث فقط، فقد تكررت مزاعم أخرى، مثل الشائعة المتعلقة بالقبض على مجموعة من السودانيين في مناطق فيصل والبراجيل، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشكل قاطع. فقد أكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف فقط إلى إثارة القلق بين المواطنين.

وفي ظل هذه الفوضى على السوشيال ميديا أصبح من الضروري أن يكون المواطنون أكثر وعيًا وحرصًا على التحقق من صحة الأخبار من مواقع إخبارية موثوق بها قبل الانجرار وراء الشائعات.

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