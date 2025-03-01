سيف الله المسلول، أسرار لا تعرفها عن خالد بن الوليد أعظم عقلية عسكرية في الإسلام

خالد بن الوليد، رضي الله عنه، هو أعظم عقلية عسكرية، وأخطر عبقرية حربية عرفها التاريخ، حيث اكتشف رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مواهبه الفذة في الجندية، والقتال، وأطلق عليه "سيف الله المسلول"، رغم أنه كان عائدا من معركة انهزم فيها جيش المسلمين، وعير الناس الجنود العائدين، آنذاك، بأنهم "فرَّار"، فرد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم: قائلا: "بل الكُرّار إن شاء الله".

خاض خالد بعدها أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الروم والفرس وحلفائهم، ولم ينهزم قط.

قال عنه الجنرال الألماني "فون درغولتيس"، أحد أبرز قادة الحرب العالمية الأولى، وصاحب كتاب "الأمة المسلحة": "إنه أستاذي في فن الحرب".

في الحلقات التالية نستعرض جوانب العبقرية الحربية، وأسرارها عند خالد بن الوليد.



خالد بن الوليد قبل إسلامه



لعب خالد بن الوليد دورًا أساسيًا في انتصار قريش في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق، ثم اعتنق الإسلام بعد صلح الحديبية وعمرة القضاء.

صفات خالد

خالد بن الوليد، الملقب “سيف الله المسلول”، كان قائدًا عسكريًا مسلمًا بارزًا خلال حياة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخلفائه. ومن أبرز صفاته:

كان خالد معروفًا بشجاعته البالغة في ساحات القتال، حيث قاد العديد من الحملات العسكرية الناجحة.

اشتهر بمهارته العسكرية الفائقة وقدرته على تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات العسكرية المعقدة، مما ساعد في تحقيق العديد من الانتصارات.

كان يتميز بقدرته على التكيف مع المواقف المتغيرة في ساحة القتال وتغيير تكتيكاته بما يتناسب مع الظروف.

بعد إسلامه، أظهر خالد ولاءً وتفانيًا كبيرين للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كان يُعرف بقيادته القوية والفعالة، حيث كان قادرًا على إلهام جنوده وحثهم على القتال بشجاعة.

على الرغم من مكانته ونجاحاته، كان خالد معروفًا بتواضعه.

لم يتردد في اتخاذ القرارات الجريئة في أوقات حاسمة، مما ساهم في نجاحاته العسكرية.

نسب خالد

هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.

يلتقي في النسب مع الرسول في جدّه السادس مرة بن كعب، ويكنّى بأبي سليمان، وقيل: أبو الوليد.

متى ولد خالد؟

ليس معروفًا بالضبط في أي سنة ولِد خالد بن الوليد، ولكن يرى الكثير من المؤرخين: أنه ولد قبل هجرة النبي بـ 25 سنة وقيل 26 سنة.

والد خالد بن الوليد

هو الوليد بن المغيرة، سيّد بني مخزوم أحد أشرف بطون العرب، كان فريدًا في صفاته ونسبه وكرمه، وكان يلقب بـ “الوحيد” و”ريحانة قريش”، لأن قريش كانت تكسو الكعبة عامًا ويكسوها الوليد وحده عامًا.

وهو أحد الرجلين اللذين نزل فيهما قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عَلَىٰ رَجُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡيَتَيۡنِ عَظِيمٍ}، فهو عظيم قريش، كما كان عروة بن مسعود الثقفي، عظيم ثقيف.

أم خالد بن الوليد

لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية من هوازن، وهي تلتقي في النسب مع الرسول في السابع عشر للرسول مضر بن نزار.

إخوة خالد

لخالد 6 إخوة وقيل 9 بين ذكور وإناث، منهم: الصحابيان الوليد بن الوليد، وهشام بن الوليد، إضافة إلى عمارة بن الوليد الذي عرضته قريش على أبي طالب بدلًا ليسلمهم رسول الله، وهو ما رفضه أبو طالب.

قبيلة خالد بن الوليد

هي قبيلة بني مخزوم إحدى القبائل الثلاثة المتزعمة لقريش، ومنها الفاروق عمر بن الخطاب، وعليهم المهام العسكرية فكان معظمهم تجارًا ومقاتلين أشداء، واشتهر منهم: الشاعر عمر بن أبي ربيعة، والتابعي سعيد بن المسيب.

صفات خالد

تميّز خالد بن الوليد بصفات جسدية قويّة: فقد كان طويلًا يفوق المترين، عريض المنكبين، واسع الصدر، مفتول العضلات، يميل إلى البياض، لحيته كثة تملأ وجهه، شديد الشّبه بالفاروق عمر بن الخطاب.

أولاد خالد بن الوليد

لم يعرف كم ولد لديه بالتحديد، ولكن المشهورة أسماؤهم ثلاثة أولاد:

سليمان: وهو الأكبر وبه يُكنى (أبو سليمان).

مهاجر.

عبد الرحمن: ولد قبل موت جدّه الوليد بن المغيرة بـ 6 سنوات.

خالد بن الوليد قبل الإسلام

نشأة خالد

كعادة العرب عامة وقبائل قريش خاصة؛ أُرسل خالد بعد ولادته إلى إحدى القبائل في الصحراء، فأُعطي إلى مرضعة تربيه، وكان لخشونة الصحراء دورًا في تكوينه النفسي والجسدي؛ فقد امتلك الفصاحة والقوة والصحة، وعاش سيدنا خالد في الصحراء إلى عمر 5 أو 6 سنوات، ثم عاد إلى أبويه في مكة.

تعلّم الفروسية وأبدى فيها نبوغًا ومهارة منذ صِغره، كما عُرف بالشجاعة، والجَلَد، والإقدام. عاش خالد بن الوليد رضي الله عنه فترة هدوء بعد موت أبيه، فقد ورث ثروة هائلة منه، وكانت أول مواجهة له مع المسلمين قبل إسلامه في غزوة أحد، فلم يكن مشاركًا في غزوة بدر التي وقع فيها أخوه الوليد أسيرًا.

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