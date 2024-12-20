تصل لـ مليون جنيه، 5 مستندات لإصدار بطاقة ائتمان البنك الزراعي

حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.

إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.

بطاقة الرقم القومى السارية

كشف حساب بنكى فى حالة الاعمال الحرة

بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية

وأوضح البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هى عبارة عن حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جم، وتصل إلى مليون جم.

وأوضح أن ذلك التمويل وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك او بضمان مفردات المرتب او الاعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية

بيتم تحديد الحد الائتمانى للبطاقة بعد اجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

البنك يصدر 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم)

يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدي والمشتريات من خلال التجار والانترنت سواء داخل او خارج مصر.

فترة سماح للسداد تصل إلى 57 يوما.

يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة او سداد الحد الادنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.



ومن جانب آخر، حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

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