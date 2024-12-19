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صحة سوهاج: مستشفى طهطا العام يحقق إنجازًا كبيرًا بإجراء 100 عملية قسطرة قلبية

اطباء , فيتو
اطباء , فيتو

 أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إجراء 100 حالة بقسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام، منذ افتتاحه فى شهر أكتوبر من العام الجاري منذ شهرين.


كما أوضح  "دويدار" أنه لن يثنيه شيء عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها لخدمة المواطن السوهاجي،  مثمنًا جهود الفريق الطبي بقسم القسطرة بمستشفى طهطا العام، وعلي رأسهم الدكتور أحمد صابر مدير المستشفي، والدكتور عمرو حلمي مدير القسم، وفنيو الأشعة وكوادر التمريض.

 

 

 كما ثمن  جهود مركز القلب والجهاز الهضمي بقياده الدكتور محمد خليفة مدير المركز لافتًا الى أن ةفتتاح وتشغيل القسم هو  ثمرة التكاتف والتكامل والتعاون المشترك بين مختلف القطاعات، وذلك لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

 

 كما أوضح أن قسم القسطرة يجري عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا على أن جميع الكوادر الطبية بالقسم تقدم جهود مضنية في سبيل راحة المرضى وعلاجهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بضرورة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة والتيسير على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية المتميزة، ويعد القسم  اول قسم للقسطرة القلبية يتم تشغيله بمستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة في خطوة وصفها الكثيرين بالمتميزة والتي تفتح المجال أمام افتتاح أقسام أخرى بالمستشفيات ذات كفاءة عالية. 

 

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