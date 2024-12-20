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محافظات

الابن العاق، عامل يصيب والده المسن بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب مسن برش سلاح خرطوش على يد نجله بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده  بمركز المنشاة بسوهاج، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

أبن عاق يضرب ابوه برش خرطوش فى سوهاج 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوصول “السيد ف ا م”ن 65 عاما - عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا رش خرطوش بالرقبة ومقيم مركز المنشاة. 

ضبط المتهم تعدى على والدها بسبب خلافات مالية 

وبسواله افاد بإتهام نجله “فكري ا ف ا”، 35 عاما - عامل بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزتهما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكابه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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