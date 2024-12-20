بشير التابعي: الزمالك يعاني من خلل إداري

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ظهر مستسلما في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.



وقال بشير في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "أنا زملكاوي أكتر من رئيس النادي حسين لبيب، وانتقادي للنادي هدفه التصحيح وهو نقد بناء وحبًا في النادي".



وتابع: "الزمالك ظهر مستسلم في مباراة سيراميكا، عكس الأهلي أمام سيراميكا رغم الأداء المتواضع إلا أنه نجح في الفوز بسبب إصرار لاعبي الفريق الأحمر على الفوز".



وأكمل: "يجب أن يجدد الزمالك عقد سيف الجزيري، في حالة التزامه، لن النادي لن يستطيع التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه".



وواصل: "سيف فاروق جعفر، كان مشروع لاعب كبير، وهناك خلل إداري في نادي الزمالك".

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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