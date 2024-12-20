مصطفى إبراهيم: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام سيراميكا كليوباترا

أكد مصطفى إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن طريقة رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن القلعة البيضاء خاطئة.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة سيراميكا كانت صعبة للغاية ولاعبي الزمالك بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق الفوز واللقاء كان جيد من الفريقين وكان سريعًا من جميع اللاعبين، ولكن الأزمة تكمن في التحكيم".

وأضاف: "أتمنى تحقيق العدالة التحكيمية، وعلى جميع عناصر التحكيم أن يكونوا على قدر عال من التركيز في المباريات لأن ما يحدث من أخطاء هو أمر عجيب للغاية".

وأوضح: "جماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات ووجودها في الملعب أمر ممتع للغاية وهم دائما وراء القلعة البيضاء في أي مكان".

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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