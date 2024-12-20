إسلام فتحي: هذه مميزات الزمالك مع "جروس"

أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا كانت صعبة للغاية، مشددا على أن كريستيان جروس لا يزال يتعرف على لاعبي الفريق الأبيض.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس يتميز بالبناء الهجومي السريع عكس ما كان يحدث مع جوميز وبصماته ستظهر على الفريق خلال المباريات المقبلة وهو في مرحلة التعرف على جميع اللاعبين ومستواهم الفني".

وأضاف: "خط دفاع الزمالك في مباراة سيراميكا لم يكن في أفضل حالاته إلى جانب عدم وجود مساندة دفاعية من دونجا وكان يجب عليه مساعدة الدفاع بالشكل الأمثل وفريق سيراميكا كان له هجمات خطيرة".

حقق فريق سيراميكا كليوباترا نتيجة إيجابية لأول مرة في تاريخ مواجهاته مع الزمالك بجميع البطولات بعد التعادل في الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.

ولعب سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك 9 مباريات سابقة خسرها جميعا قبل أن يتعادل مساء الخميس لتكون أول نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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