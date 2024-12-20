الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد متولي: الزمالك افتقد الشراسة الهجومية أمام سيراميكا

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض افتقد الشراسة الهجومية أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على عدم وجود مساندة لسيف الجزيري في خط الهجوم.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كان يجب وجود كثافة هجومية أمام سيراميكا والهدف الذي تلقاه الفريق بسبب التغطية العكسية من أحمد فتوح وكان يجب التعامل مع هذه الهجمة بشكل أفضل من ذلك".

وأضاف: "هدف الزمالك جاء من هجمة منظمة ومن وضع حركة والبولندي كونراد ميشالاك تحرك بشكل جيد ومستواه بدأ يرتفع تدريجيا ويجب منحه فرصة في المباريات المقبلة لكل يحصل على ثقة".

وأوضح: "خروج ناصر ماهر أربكت حسابات الجهاز الفني بعد تعرضه للإصابة، وأتمنى أن يتم تجهيزه بالشكل الأمثل لأن الفريق في حاجة إليه خلال المباريات المقبلة".

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

 

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد متولي الزمالك سيراميكا كليوباترا سيف الجزيري مباراة الزمالك وسيراميكا

مواد متعلقة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف زلاكة أمام الزمالك

شاهد، رد فعل شلبي والجزيري عقب استبدالهما في مباراة الزمالك وسيراميكا
ads

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

9 أسئلة وأجوبة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، أبرزها أعراضه ومعدلات انتشاره

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

هل ترفع أمريكا اسم الجولاني من قوائم الإرهاب؟ خبير قانون دولي يجيب

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية