خالد متولي: الزمالك افتقد الشراسة الهجومية أمام سيراميكا

أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض افتقد الشراسة الهجومية أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على عدم وجود مساندة لسيف الجزيري في خط الهجوم.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كان يجب وجود كثافة هجومية أمام سيراميكا والهدف الذي تلقاه الفريق بسبب التغطية العكسية من أحمد فتوح وكان يجب التعامل مع هذه الهجمة بشكل أفضل من ذلك".

وأضاف: "هدف الزمالك جاء من هجمة منظمة ومن وضع حركة والبولندي كونراد ميشالاك تحرك بشكل جيد ومستواه بدأ يرتفع تدريجيا ويجب منحه فرصة في المباريات المقبلة لكل يحصل على ثقة".

وأوضح: "خروج ناصر ماهر أربكت حسابات الجهاز الفني بعد تعرضه للإصابة، وأتمنى أن يتم تجهيزه بالشكل الأمثل لأن الفريق في حاجة إليه خلال المباريات المقبلة".

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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