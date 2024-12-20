الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد بلال: معظم لاعبي الزمالك لا تصلح للعب في الفريق

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يعتمد عليه في مباراة كاملة.


وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الزمالك كان بطيئًا في مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب اعتماد جروس على دونجا في وسط الملعب".


وتابع: "ميشالاك لاعب متطور، وساهم في تسجيل الزمالك هدف أمام المصري، وفي مباراة سيراميكا كليوباترا، لكنه لا يصلح للعب في الأهلي".


وأكمل: "ناصر منسي بديل جيد، لكن لا يعتمد عليه طوال 90 دقيقة، ويجب على سيف الجزيري حسم أمره، وعليه التركيز في الملعب وليس الأمور المادية ومستحقاته.


وشدد: "معظم اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك، لا تصلح للعب في الفريق، ومن الأفضل كان ضم 4 لاعبين مميزين أفضل من ضم 10 صفقات لا تفيد الفريق".

 

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

 

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بلال الزمالك النادي الأهلي ناصر منسي جروس المصري ميشالاك

مواد متعلقة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف زلاكة أمام الزمالك

شاهد، رد فعل شلبي والجزيري عقب استبدالهما في مباراة الزمالك وسيراميكا
ads

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

منوعات

المزيد

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية