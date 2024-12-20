أحمد بلال: معظم لاعبي الزمالك لا تصلح للعب في الفريق

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يعتمد عليه في مباراة كاملة.



وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الزمالك كان بطيئًا في مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب اعتماد جروس على دونجا في وسط الملعب".



وتابع: "ميشالاك لاعب متطور، وساهم في تسجيل الزمالك هدف أمام المصري، وفي مباراة سيراميكا كليوباترا، لكنه لا يصلح للعب في الأهلي".



وأكمل: "ناصر منسي بديل جيد، لكن لا يعتمد عليه طوال 90 دقيقة، ويجب على سيف الجزيري حسم أمره، وعليه التركيز في الملعب وليس الأمور المادية ومستحقاته.



وشدد: "معظم اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك، لا تصلح للعب في الفريق، ومن الأفضل كان ضم 4 لاعبين مميزين أفضل من ضم 10 صفقات لا تفيد الفريق".

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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