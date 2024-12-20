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رياضة

الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس كاراباو

كأس كاراباو، فيتو
كأس كاراباو، فيتو

كأس كاراباو، أسدل الستار على مباريات ربع نهائي كأس كاراباو وتحددت الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي من البطولة.

 

الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس كاراباو 

وتأهل الرباعي أرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام إلي دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة.

 

نتائج مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 

أرسنال 3-2 كريستال بالاس 

نيوكاسل يونايتد 3-1 برينتفورد 

ليفربول 2-1 ساوثهامبتون 

توتنهام 4-3 مانشستر يونايتد

وكان فريق توتنهام حجز التذكرة الأخيرة إلي نصف نهائي كأس كاراباو بعدما أقصى نظيره مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهم  ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وسجل سولانكي الهدف الأول والثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 15 و54، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب كولوسيفسكي في الدقيقة 46، وأحرز هيونج مين سون الهدف الرابع في الدقيقة 88. 

وسجل أهداف مانشستر يونايتد، زيركزي وتراوري وإيفانز في الدقائق 63 و70 و4+90.

وجاء تشكيل فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد للمباراة المقرر أن تجمعهما اليوم في دور الـ 8 من كأس كاراباو كالتالي:

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد 


تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام 

كان السبيرز فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

وعلى صعيد آخر حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف بعد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ميري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

بهذه النتيجة يحسم ليفربول تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس كاراباو رسميًّا.

وشهد تشكيل ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، وقائد الريدز فيرجيل فان دايك للراحة.

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