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رياضة

عبد الخالق: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام سيراميكا وهذا سبب التعادل

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أستغرب من الحكم أمين عمر بعد عدم احتسابه لركلة الجزاء وكان يجب أن يذهب لتقنية الفيديو لكي يراجع الحالة بشكل سليم، ونتعرض لظلم تحكيمي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "أداء اليوم لم يكن مقنعًا مقارنة بمباراة المصري الماضية وهناك لاعبون كانوا بعيدين عن مستواهم وعلى رأسهم زيزو وشلبي ودونجا".

وأوضح: "الزمالك كان من الممكن أن يخرج بالثلاث نقاط لولا غياب التوفيق في بعض الهجمات وعلى رأسها تسديدة عبد الله السعيد".

وتابع:"زيزو كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بشهادة الجميع وهذا سبب مستواه اليوم لأنه كان متأثر نفسيا ولكنه الأفضل دون منازع".

 

التعادل الإيجابي بين الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

 

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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