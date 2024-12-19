الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو

جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافق عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تمامًا لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

 

مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الصحة: أتألم لزيادة هجرة الأطباء للخارج وهذا ما وجه به السيسي

خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملًا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة الصحية الجهات المعنية الغاء الحبس الاحتياطي المسئولية الطبية النقابة العامة للأطباء جميع الجهات المعنية قانون المسؤولية الطبية مبررات الحبس الإحتياطي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك

الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة أكسيس هيلث تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

وزير الصحة: تطور موازنة قطاع الصحة 4 أضعاف منذ 2013 بإجمالي تريليون جنيه

شقيق الجولاني وذو خطاب استعلائي، من هو ماهر الشرع وزير الصحة في الحكومة السورية
ads

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

منوعات

المزيد

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية