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رياضة

كأس إيطاليا، إنتر ميلان يتقدم على أودينيزي بهدفين في الشوط الأول

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

تقدم فريق إنترميلان، بهدفين دون رد أمام أودينيزي بالشوط الاول في المباراة التي تقام  بستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

وأحرز هدف إنتر ميلان ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان كريستيان أصلاني 2+45.

تشكيل انتر ميلان امام اودينيزي 

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، دراميان، بوشنان.

خط الوسط: اسلاني، فيراتيسي، زيلينسكي.

خط الهجوم: كارلوس، تيرمي، ارناتوفيتش.

تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

واختتم الانتر كافة الاستعدادات المتواصلة لخوض مباراة قوية ومثيرة يبحث من خلالها عن فوز مهم وغالي للتأهل الي دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ويأمل الانتر في حصد اللقب للعام الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان 

وتنقل شبكة قنوات ابو ظبي الرياضيه جميع البطولات الايطاليه، وسيتم نقل لقاء انتر واودينيزي علي شاشة التلفزيون “AD sports HD 1″.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد اودينيزي

ويتولى المعلق الرياضي المتألق”عامر عبدالله” لقاء انتر ضد أودينيزي في كأس إيطاليا.

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