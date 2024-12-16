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ثقافة وفنون

أحمد العوضي ينهي تصوير 20% من أحداث فهد البطل

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

 انتهى الفنان أحمد العوضي وأسرة مسلسل فهد البطل، الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، من تصوير ما يقرب من 20 % من أحداث الذي يتم تصويره في عدد من الديكورات.

قصة مسلسل فهد البطل 

 وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذى يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التى سوف تتخلل الأحداث.

 

أبطال مسلسل فهد البطل 

ويشارك فى مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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