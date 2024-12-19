الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل القدر (صور)

قصي خولي، فيتو
قصي خولي، فيتو

مسلسل القدر، طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لبعض أبطال مسلسل القدر الذي سيعرض قريبًا ويشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم قصي خولي.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام مع الصور تعليق “القدر قرر يلعب.. وأحجار اللعبة من العيار التقيل.. على مين متحمسين تتعرفوا فيهم؟ أهم نجوم الدراما السورية واللبنانية في مسلسل القدر ابتداءً من ٢٤ ديسمبر على شاهد”.

موعد انطلاق مسلسل القدر على MBC

وفي ما يتعلق بموعد انطلاق مسلسل القدر على قناة MBC في مصر فإن ذلك سيكون يوم 29 ديسمبر الجاري وسيعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية، ويتكون مسلسل القدر من 45 حلقة وسيعرض على منصة شاهد وMBC.

 

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وبعيدا عن عدد حلقات مسلسل القدر فإن منصة شاهد  طرحت البوستر الرسمي لمسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل القدر يوم ٢٤ ديسمبر الجاري على منصة شاهد وسيكون متاحا للجمهور في مصر على شاهد يوم ٢٩ ديسمبر الجاري.

 

“الثمن”  تجربة سابقة لرزان جمال في عالم الدراما المعربة 

رزان جمال، اشتهرت بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل خياط سورية ديمة قندلفت رزان جمال عدد حلقات مسلسل القدر قناة MBC قصي خولي مسلسل القدر منصة شاهد ويبقي الحب

مواد متعلقة

نور في المقدمة، بوسترات بطلات مسلسل موضوع عائلي (صور)

خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو)

موعد عرض مسلسل القدر على MBC

لقطات من كواليس مسلسل إقامة جبرية (صور)
ads

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

منوعات

المزيد

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية