سوزان نجم الدين تبكي على الهواء عند حديثها عن جرائم بشار الأسد (فيديو)

بكت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عند حديثها عن المجازر التي ارتكبها بشار الأسد بحق الشعب السوري طيلة العهد الماضي.

وقالت سوزان نجم الدين في لقاء لها على شاشة قناة العربية: ارتكب مجازر لا تصدق.. شيئ يدمي القلب، في صيدنايا، وخارج السجون أيضا.

الفنانة السورية سوزان نجم الدين تبكي على الهواء خلال حديثها عن جرائم الأسد في صيدنايا: "كلنا كنا مساجين"#سوريا#تفاعلكم#قناة_العربية pic.twitter.com/3H7sX9r4HM — العربية (@AlArabiya) December 19, 2024

جرائم في السجون وخارجها

أضافت: كلنا كنا مسجونين في عهده.. سواء من هم في السجن أو في خارج السجن، لأن من في الخارج كانوا سجناء الكلمة، وسجناء الرأي.

وتابعت: الإنسان السوري المبدع صاحب الحضارة صارت أحلامه صغيرة جدا في عهد بشار.. صار حلمه في رغيف الخبز، وفي الغاز، وفي الانترنت وهذه الأحلام الصغيرة.

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