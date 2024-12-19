الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يلتقي رئيسة إيني في شمال أفريقيا لمناقشة خطط تطوير القطاع في مصر

بدوي خلال اللقاء،
بدوي خلال اللقاء، فيتو

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مارتينا اوبيتزي  رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية والوفد المرافق لها، لإستعراض ومتابعة أنشطة وبرامج عمل شركة إيني الإيطالية في مصر، وموقف تقدم الأعمال في مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك في إطار استعراض خطوات التعاون خلال العام الحالي الذي شارف علي الانتهاء، والجهود المشتركة لدفع العمل قدما خلال العام الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية بالشركة.

شراكة تاريخية بين قطاع البترول المصري وشركة ايني 


ورحب المهندس كريم بدوي  بمارينا اوبيتزي والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا والدور المحوري للشركة في ضخ استثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر، مؤكدًا أهمية البناء علي الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين وكان من نتائجها إعطاء دفعات مهمة لأعمال شركة إيني في مصر  والتي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامج العمل لشركة إيني في إطار خطة قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، كما تم استعراض الاعمال في مناطق امتياز الشركة المختلفة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا  وسيناء، وبحث الخطوات المستقبلية المشتركة في إطار العمل علي زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افريقيا البترول والثروة المعدنية البترول والغاز المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إنتاج البترول والغاز شركة ايني الإيطالية
ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

هذه لحظتكم، معلومات تنشر لأول مرة عن دور أمريكا فى إسقاط بشار الأسد

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

بشرى سارة للمصريين بالخارج

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

منوعات

المزيد

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19- 12- 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية