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حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية بالتبين

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

قررت نيابة مايو والتبين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية بالتبين.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر القفل"، وتم بإرشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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قسم شرطة التبين نيابة مايو والتبين النيابة العامة

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