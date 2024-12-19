حبس عاطلين لسرقتهما شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية بالتبين

قررت نيابة مايو والتبين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية بالتبين.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر القفل"، وتم بإرشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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