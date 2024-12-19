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سياسة

قيادى ناصرى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الـ D8 وضعت حلولًا للأزمات الإقليمية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

أكد المستشار محسن جلال،نائب  رئيس الحزب العربى الناصري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسات المنعقدة فى القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)،  كشفت الحقائق الكاملة عن حجم  جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفي سوريا وفي لبنان.

وكذا أكدتكلمةالرئيس السيسي موقف مصر الواضح من دعم الاشقاء فى لبنان وسوريا وحق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولتة كما أنها وضعت حلولا لجميع الأزمات.

 

رصد بالارقام لجرائم اسرائيل 

واضاف جلال، فى بيان له أن الرئيس السيسى رصد بالارقام  جميع جرائم إسرائيل منذ أكتوبر 2023، والذي يتخطي كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، حيث تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دوليين، لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير أكثر من "70%" من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية، تتراوح ما بين "80%" إلى "100%"، مع التوقع بأن يعانى أكثر من "90%" من سكان القطاع من نقص غذائى حاد.

 

رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل تمثل مسؤولية كبيرة

 

وتابع أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل تمثل مسؤولية كبيرة وتعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية متابعا: أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة تحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.


وأشار  إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضع مصر في صدارة المشهد الإقليمي والدولي مؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقديم نموذج مثالي للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
 

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منظمة الدول الثامنية الحزب الناصرى الرئيس السيسي جرائم إسرائيل فلسطين

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