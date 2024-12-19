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اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين

الطيران المدني
الطيران المدني
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أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، رافقه السيد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وممثلي كافة الجهات المعنية جولة تفقدية في مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين.

ويأتي ذلك في ضوء  توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمتابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين

وشملت الجولة؛ تفقد مطار أسوان الدولي حيث كان فى استقبالهم الطيار أحمد الباز مدير المطار، هذا وقد  تم متابعة حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على جاهزيته.

وقيمت اللجنة الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، ومتابعة سير حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول ابوسمبل والمرور علي غرفة المراقبه الامنية بالمطار وكذلك الاطمئنان على الحركة الجوية وعمليات التأمين بالمطار، هذا بالإضافة إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للركاب بجميع المناطق الخدمية بالمطار.

كما تبعتها اللجنة بجولة أخرى في مطار أبوسمبل الدولي حيث كان في استقبالهم الطيار محمد سعد مدير المطار، وقد شملت الزيارة متابعة سير العمل، والوقوف على إجراءات السفر والوصول حيث تم الإطلاع على حركة التشغيل بالمطار، وقامت اللجنة بتفقد منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب للتأكد من سلامة الإجراءات المُطبقة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، حيث تم تفقد جميع المواقع والاسوار المحيطة بالمطار بأكملها ومنطقة الأسواق الحرة والسيور وغرفة المراقبه الامنية بالمطار.

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