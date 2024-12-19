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شروط الالتحاق بوظيفة مهندس صيانة الطيران التمثيلي بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران  حاجة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشغل وظيفة مهندس صيانة الطيران التمثيلي عدد (5) أفراد.

بنظام عقد عمل محدد المدة التعاقد بالشروط الآتية:

بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء قوي / اتصالات حاسبات وتحكم إلى إلكترونيات ميكاترونكس.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

يفضل أن يكون من الحاصلين على إجازة مهندس طائرات LWTR من سلطة الطيران المدني المصري.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا.

القيد بنقابة المهندسين.

ذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

شروط عامة:-

(1) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية.

(۲) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

( ۳) تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

(٤) استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

(5) يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

(1) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٢٥ حتى ٥ / ١ / ٢٠٢٥.

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي) سارية.

شهادة الميلاد " كمبيوتر".

- عدد (۲) صورة شخصية.

السيرة الذاتية (CV).

- الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

المؤهل الدراسي.

- شهادة القيد بنقابة المهندسين

- دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

 اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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