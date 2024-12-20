الجمعة 20 ديسمبر 2024
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انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

 

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كيليان مبابي دي ليخت لويس سواريز داني أولمو جوليان ألفاريز

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