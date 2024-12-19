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ثقافة وفنون

3 ملايين مشاهدة لـ أغنية نوال "يا لايم المشتاق" عبر يوتيوب

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

وصلت أغنية “يا لايم المشتاق” للمطربة  نوال إلى 3 ملايين مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين بعد مرور نحو شهر فقط على طرحها عبر يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

يذكر أنه صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال وسالم الهندي

 وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

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