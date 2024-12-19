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نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر (صور)

نوه الفيضة الصغري
نوه الفيضة الصغري بالإسكندرية، فيتو

نوة الفيضة الصغرى، شهدت عدة مناطق في محافظة الإسكندرية قبل قليل، مع بداية الأمطار المصاحبة لنوة الفيضة الصغرى، تساقطًا للأمطار الخفيفة والمتوسطة الشدة. 

وهطلت الأمطار على مناطق وسط الإسكندرية، غرب المدينة، العجمي، والعامرية، دون أن يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في تلك المناطق.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع،  سيارات رفع المياه في مختلف أحياء المحافظة وخاصة في المناطق المزدحمة للتدخل في حال زيادة الأمطار لمنع تجمعات المياه. 

 

 

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في اليوم الأول لـ  نوة الفيضة الصغري، التي بدأت اليوم الخميس، بالتأثير على سواحل المدينة مع تقدم السحب الركامية نحو الشاطئ، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج.

سقوط أمطار وارتفاع في الأمواج في نوة الفيضة الصغرى 

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة، حيث ستتقدم السحب الركامية نحو الداخل، مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تتزايد قوتها مساءً، خصوصًا في مناطق غرب ووسط المدينة. 

كما أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تتراجع لتصل إلى أقل من 17 درجة مئوية.

محافظة الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ بسبب نوة الفيضة الصغرى 

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة آثار النوة، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ، نظرًا لشدة النوة التي قد تؤثر على الحركة اليومية للمواطنين.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنها أكملت استعداداتها لاستقبال النوة، التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أيام، وترافقها أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤثر على الحركة المرورية والشوارع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة النوة التي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية، بالإضافة إلى الصقيع، مع عدم استقرار الأحوال الجوية والغيوم التي تغطي سماء المدينة. كما دعت المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة، تجنبًا للآثار السلبية على الحياة اليومية. 

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